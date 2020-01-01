سمير فؤاد يكتب عن مدرسة الخلفاء والأستاذ نعمة الله

كان عام 1952 هو عام الأحداث الجسام فى مصر.. حريق القاهرة فى يناير وثورة الضباط الأحرار فى يوليو.. أما على المستوى الشخصى لطفل فى الثامنة من عمره فكان صدور مجلة السندباد فى يناير والانتقال إلى مدرسة الخلفاء الراشدين فى سبتمبر.. وكانت مدرسة الخلفاء تشغل قصرا قديما فى شارع الخليفة المأمون بروكسى.. قضيت فى هذه المدرسة أجمل سنوات حياتى وفيها تعرفت على أعز الأصدقاء وقابلت جمعا من الأساتذة الذين تركوا أثرا فى مخيلتى ما زال محفورا فيها حتى اليوم.. تسترجعه وحيدا أو فى لقاء مع أصدقاء العمر.. ويهفوا معها حنين مشرب بالحزن لأيام رائقة صافية كان ما يشغل بالنا فيها أكثر من أى شىء آخر هو الشقاوة والعفرتة والضحك والهزل.

فى مدرسة الخلفاء تقف شخصية الأستاذ نعمة الله متفردة وسط كل أقرانه بحيث إن المرء لا يستطيع أن يذكرها بدون أن تقفز مسيطرة على المشهد مثل الشجيع فى أفلام المغامرات.. كان شخصية عجيبة وكانت سمعته أوقل سمعة عصاه التى لا ترحم تسبقه.. كان طويلا بائن الطول مسه الصلع ويرتدى نظارة سميكة وشاربه مربع مثل هتلر.. وكان يرتدى سروالا يرتفع فوق قبة بطن بارز يحميه من السقوط بزوج من الحمالات.. وكان منظره الكوميدى يتعارض مع قسوته الشديدة والرعب الذى كان يلقيه فى قلوبنا.. كان الأستاذ نعمة الله يدرس لنا لغة عربية ودينا وكان بجانب هذا يمارس وظيفة المشرف العام الذى كان منوطا بها حفظ النظام فى المدرسة.. ويمارس هذه المهمة بنشاط وهمة طوال اليوم الدراسى.. ومثل عفاريت الأساطير كان يظهر لنا فجأة فى أى وقت وأى مكان.. ويا ويل من يخطئ ويقع تحت طائلة غضبه.. كان العقاب العادى عدد من العصى على راحة اليدين لا تعلمه عادة حتى تنتهى آخر واحدة.. ينظر إلى المخطئ من على ويزمجر إفتح إيدك.. ينطقها وهو يزوم منغمة وممطوطة كأنه مفترس يتهيأ لالتهام فريسته.. ويا ويل من يتلكأ أو يخفى يديه وراء ظهره أو يفرك يديه لتسخينهما.. ولا أعلم كيف ولماذا نشأت عادة فرك اليدين؟.. وهل تدفئتهما ستجعل الألم أقل حدة؟.. فهذه الحركات التى كان من الواضح لكل المشاهدين أن الغرض منها هو التأجيل والتسويف كانت تجعل الرجل أكثر غضبا.. فينهال بعصاه على أرجل المحكوم عليه يمينا ويسارا وأحيانا على رأسه حتى يذعن المسكين ويفرد راحة يده وهو يحركها يمينا ويسارا محاولا تفادى الارتطام المحتوم للعصا براحة يده.. والأستاذ نعمة الله لا يضرب بالعصا مثل أى شخص عادى فهو يعتبر أنه يؤدى عرضا فنيا عاليا ولابد أن يرقى مستوى الأداء للمستوى الذى يبهر المشاهدين.. يقف على أطراف أصابعه كأنه راقص الباليه الروسى نورييف يؤدى رقصة فى باليه بيتروشكا.. ويرفع العصا إلى أعلى نقطة تصلها فوق مستوى رأسه ثم يهوى بها فى التوقيت الذى يحدده كراقص ومايسترو فى آن واحد.. تقطع العصا الهواء فى مسار دائرى لكى تصيب هدفها حتى لو قرر المحكوم عليه من الرعب سحبها بعيدا.. ولو حدثت الطامة الكبرى وأفلتت العصا هدفها فهنا سيتضاعف العقاب بدون شك.. ولو كان الطالب قد ركبه الهلع وأصابه مس من جنون فركب رأسه مخفيا يديه وراء ظهره.. فهنا لابد على الأستاذ حفاظا على هيبة الحدث من أن يستدعى الاحتياطى.. والاحتياطى هنا هو زغلول الساعى.. وكان زغلول يماثل نعمة الله فى الطول ولكنه مفتول عرق كما يقولون.. يصنع الشاى والقهوة للأساتذة وينظف الفصول.. ولكنه عند الحاجة عندما يستدعيه نعمة الله فهو إخصائى عمليات العبط.. وعملية العبط تحمل بجانب الآلام التى سيتلقاها الطالب المسكين قدرا من المهانة والإذلال.. فيحيط عم زغلول الطالب المخاتل بيديه شالا حركته.. ثم يرفع جسمه عن الأرض معرضا مؤخرته لعصا نعمة الله تنال وطرها منه مثنى وثلاث ورباع.. والطالب يصرخ ويستجدى ولا مجيب.

لى واقعة لا تنسى مع أستاذنا المخيف.. كان اليوم الدراسى سبعة حصص تتخللها فسحتان الأولى بعد الحصة الثالثة وكانت قصيرة والثانية بعد الحصة الخامسة وكانت طويلة.. وأثناء الفسحة الطويلة خاصة فى الأيام الحارة كان الطلبة يصابون بحالة من الكسل والتبلد لدرجة أنه عندما يقرع الجرس فى نهايتها لنعود لفصولنا.. كان الطلبة لا يعيرونه التفاتا ويستمرون فى لعبهم وعراكهم غير مبالين كأن الفسحة ممتدة إلى الأبد.. وحيث إن إعادة النظام المفقود كانت تقع ضمن المهام الجليلة للأستاذ نعمة الله.. وهى مهمة يعلم الله كم هو كفء وقدير على إنجازها.. فكان ينزل إلى حوش المدرسة متسلحا بأطول عصاة فى مجموعته الخاصة المنتقاة بعناية لتنفيذ هذه المهام.. ويطارد التلاميذ المتلكئين إلى فصولهم كأنه ليث يدفع بقطيع من الأيائل الشاردة فى اتجاه شرك منصوب.. وكنت ترى جحافل التلاميذ يهرولون فى هرج ومرج مثيرين رمال الحوش وكأنك تشاهد فيلما تسجيليا عن أحراش إفريقيا.. ومن خلال ستارة الرمال ترى نعمة الله بقامته المهولة يطارد التلاميذ وهو يعمل فى أجسادهم بعصاه مطوحا بها ذات اليمين وذات اليسار وكأنه لاعب السيف الماهر سكاراموش فى نزاله الأخير مع غريمه الأريب.

كان هذا السيناريو يتكرر بحذافيره تقريبا كل يوم.. وفى يوم لا ينسى كنت فى طرف الحوش أشاهد هذه الموقعة مستمتعا بمشهد قطعان التلاميذ وهى تعدو.. ولسبب لا أعلمه حتى اليوم.. ربما موجة شديدة من الغباء ضربت رأسى أو فيض من الثقة الزائدة.. خطر لى أن أركع على الأرض لكى أعيد رباط الحذاء.. آل يعنى حبكت.. وبينما كنت منهمكا بكل هدوء وثقة فى عملية ربط الرباط باغتتنى ضربة عصا تقطع مؤخرتى بعرضها وبينما ما زلت لا أعى ماذا حدث أصابتنى الضربة الثانية من الاتجاه المعاكس.. قفزت فى الهواء مذعورا كمن لدغته عقرب وانضممت إلى فياليق العدائين.. أرمح مثل حصان جامح حتى وصلت إلى بر أمان حجرة الفصل.. وما زلت حتى اليوم عندما أذكر الأستاذ نعمة الله أذكر هذه الواقعة متعجبا من التصرفات الهطلاء التى كان الصبية يقترفونها.. وأنا واحد منهم.