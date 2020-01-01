الفيضانات تشل الحركة في العاصمة الكرواتية وتسبب فوضى مرورية

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تسببت عاصفة قوية في حدوث فيضانات في العاصمة الكرواتية، زغرب مساء أمس الجمعة، وأصابت المياه حركة المرور بوسط المدينة بالشلل، طبقا لما ذكرته صحيفة "جوتارني ليست" الكرواتية.

واضطر المشاة أن يشقوا طريقهم وسط المياه التي وصلت إلى مستوى الركبة، وغرقت السيارات في الأنفاق الأرضية وسط المياه، وتوقفت حركة الترام.

وتحدثت بوابة "24 ساتا" الإخبارية عن تحول بعض الشوارع إلى أنهار متدفقة.

وانهالت مئات المكالمات الهاتفية على أرقام هواتف الطوارئ. وذكر الكثير من المتصلين أن المياه أغرقت الأنفاق الأرضية فى مناطقهم.

وطالبت فرق الإطفاء المواطنين بالتحلى بالصبر والهدوء.