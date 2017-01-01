استطلاع: «واتساب» يلعب دورًا هامًا في السياسية بنيجيريا

أفاد استطلاع لرأي رؤساء الأحزاب والنشطاء السياسيون بنيجيريا، بكون واتساب تسبب بتغيرات كبيرة في الانتخابات المحلية والبرلمانية بعموم البلاد، بينما تتنوع القواعد الجديدة بين الإيجابيات والسلبيات.

ونقلت صحيفة «ميل آند جارديان» الإفريقية، وفق الاستطلاع الذي قام به محللون سياسيون من جهات مختلفة، إن استخدام واتساب أعطي أحزاب المعارضة النيجيرية فرصة ذهبية؛ لنشر أفكارها بعيدًا عن وسائل الإعلام الخاضعة لحزب الأغلبية وعن بقية وسائل التواصل المعرضة للرقابة لعدم امتلاكها خاصية التشفير الموجودة لدي واتساب.

وقال أحد مرشحوا المعارضة للمجلس المحلى لولاية أويو الجنوبية، إن واتساب ساعد حزبه بالرد علي الشائعات التي يطلقها الحزب الحاكم بشكل غير متاح مسبقا.

ولكن بالمقابل، حسب آراء الكثير من رؤساء الأحزاب أعطى واتساب حزب الأغلبية الأفضلية على الأحزاب المعارضة، كما حدث في انتخابات عام 2017 حين استعان الحزب التقدمي الداعم للرئيس بوهوري بشبكة واسعة من الموظفين في مركز بوهوري الإعلامي؛ لينشؤوا مجموعات محادثة تغطي كافة الولايات بالانتخابات الرئاسية الأمر الذي لم يستطع الحزب الديمقراطب المعارض فعله لعدم امتلاكه نفس الشبكة الكبيرة من الموظفين القادرين على عمل مجموعات كبيرة.

ومن السلبيات التي كشفها الاستطلاع عن واتساب هو سهولة استخدامه للتحريض الطائفي، إذ يستخدم قادة الأحزاب بعض أنصارهم لإرسال الرسائل التحريضية بعيدًا عن الرقابة ودون تعريض سمعة الحزب لمشاكل.

وأضاف الاستطلاع، أن مشكلة استغلال الواتساب، في التحريض تخص الولايات المضطربة، مثل ولاية كانو الشمالية التي تضم طوائف مسلمة ومسيحية ولكن في ولايات هادئة مثل أويو تختفي تلك السلبية تمامًا.

وذكر كثير من أعضاء الأحزاب المعارضة، أن واتساب أمن لهم طريقة مضمونة؛ لتنسيق أعمال الحزب دون تجسس أحد كما يحدث في المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وخلص الاستطلاع، إن الحل الأمثل للاستفادة السياسية من واتساب دون التعرض للسلبيات هي نشر الوعي بالإعلام التكنلوجي بين الناس ما يجعلهم قادرين على نبذ الشائعات التي تنتشر بالواتساب وحتى من دونه.