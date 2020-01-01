مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكوفيد-19 خلال غداء مع وزير خارجية فرنسا

قال مسؤول لبناني كبير يوم الجمعة إنه تلقى نبأ سيئا بإصابته بكوفيد-19 خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور لبنان.

وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة (أو.تي.في) التلفزيونية ”امبارح فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لو دريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي. فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية“.

وتناول الوزير الفرنسي الغداء يوم الخميس مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة. ولم يدل متحدث باسم لو دريان بتعليق على الفور.



وقال الهاشم في تصريحاته لقناة (أو.تي.في) إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمرك لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى يوم الاثنين قبل إجراء فحص آخر.

وقال ”النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية“.

وقال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية لرويترز إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.



وأظهرت البيانات الرسمية يوم الجمعة أن لبنان سجل 147 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 3404 إصابات فضلا عن 46 حالة وفاة منذ فبراير شباط.

وقال وزير الصحة حمد حسن لرويترز إن زيادة الإصابات وتسجيل ثلاث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية يشير إلى ”مرحلة حرجة“ قد تتطلب من السلطات إعادة فرض بعض القيود للتصدي لتفشي الجائحة.