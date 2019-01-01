مصدر أمني عراقي: مقتل عائلة من 3 أفراد في هجوم لداعش جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، عصر اليوم السبت، بمقتل عائلة مكونة من ثلاثة أفراد في هجوم لعناصر تنظيم داعش جنوب الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال النقيب أحمد العبيدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "عناصر داعش هاجموا اليوم منزل عائلة موصلية في قرية مهانا التابعة لناحية القيارة/60كم جنوب الموصل/وقتلوا عائلة مكونة من الأم وشابين اثنين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر إلى أن عناصر داعش كانوا قد هددوا هذة العائلة أكثر من مرة بالقتل، بسبب تعاونها مع القوات الأمنية في عمليات القبض على عناصر داعش في المنطقة.

وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.