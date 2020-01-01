جونسون: تعلمنا الدرس من التعامل مع كورونا ونستعد لمواجهة أوقات صعبة مستقبلا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن هناك دروسا يجب تعلمها من الطريقة التي تعاملت بها حكومته مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وحذر من "أوقات صعبة" ستواجه المملكة المتحدة، وهي تتعامل مع الفيروس المميت في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في حديث مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) ، إن هناك "أسئلة بدون إجابة" حول ما إذا كانت البلاد قد انتهجت سياسة الإغلاق بالسرعة الكافية لإبطاء معدل العدوى.

وأضاف جونسون :"سيكون هناك الكثير من الفرص لتعلم الدروس مما حدث".

وواجهت حكومة جونسون انتقادات واسعة النطاق بسبب التعامل مع الأزمة ، بدءا من توقيت الإغلاق إلى توافر معدات الحماية وعدم القدرة على إجراء الفحوصات في الأيام الأولى للجائحة.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء وعد بإجراء تحقيق عام ، لكنه لم يحدد موعده حتى الآن، بحجة أن الأولوية هي التركيز على التعامل مع تفشي الجائحة.

وسجلت المملكة المتحدة 45,677 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا, وفقا لأحدث البيانات، وهو أعلى معدل على مستوى أوروبا. وتم الإعلان عن 914ر297 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.