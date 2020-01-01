التشيك تستبعد اللجوء إلى الإغلاق ثانية رغم زيادة إصابات كورونا

استبعد اندريه بابيس، رئيس الوزراء التشيكي، حدوث إغلاق عام ثان في بلاده رغم ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وفي تصريحات للنسخة الإلكترونية من صحيفة "برافو"، قال بابيس اليوم السبت:" علينا بالدرجة الأولى أن نخاطب وعي الشعب بالمسؤولية".

وأضاف مؤسس حزب (انو) (نعم) الشعبوي، منتقدا:" بينما كنا في البداية منضبطين بدرجة مفزعة وكنا نرتدي الكمامات، تحولنا الآن إلى النقيض".

كانت التشيك فرضت في بداية جائحة كورونا في أوروبا حظرا مؤقتا للتجول في أعقاب إغلاق عام كما أغلقت الحدود لعدة أشهر. وعاود عدد الإصابات الجديدة اليومية الارتفاع مؤخرا ليتجاوز حاجز الـ200 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن حالات الإصابة الجديدة وصلت إلى 281 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 15 ألف و81 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 369 حالة.

وتجمع أكثر من 2000 شخص في قطعة أرض فضاء خاصة جنوبي العاصمة براغ في حفل لموسيقى التكنو، دون اكتراث بتطورات الوباء, ولم يتم إبلاغ السلطات بهذا الحفل.

وقامت الشرطة بمراقبة الوضع، وذكرت متحدثة أنه جرى الاستعانة بمروحية لهذا الغرض.