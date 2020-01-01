أمريكا وحلفاؤها يتهمون كوريا الشمالية بخرق سقف استيراد النفط

اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الجمعة، كوريا الشمالية باستيراد كميات كبيرة من النفط هذا العام، أكبر من المسموح به في إطار عقوبات الأمم المتحدة، وفقا لتقرير أرسل إلى إحدى لجان مجلس الامن الدولي.

وفي حين يسمح لنظام كيم جونج أون باستيراد ما يقدر بنحو نصف مليون برميل من النفط سنويا ، أكد عشرات الحلفاء الغربيين اليوم الجمعة أن بيونج يانج تجاوزت بالفعل هذه الكمية من خلال عمليات نقل غير مشروعة من سفينة إلى سفينة ، وفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وزعمت الرسالة، التي وقعتها دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا، وتم إرسالها مع التقرير أن 56 شحنة غير قانونية تم إرسالها إلى كوريا الشمالية حتى أيار/ مايو الماضي . وقدم التقرير صوراً لـ 20 حالة من تلك الحالات.