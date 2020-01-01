القضاء الإداري ينصف مرشح في انتخابات الشيوخ دفع الرسوم ورفضوا تسلم أوراقه

المحكمة تقضي بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً بإلغاء قرار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالجيزة، برفض تيلم أوراق ترشح المواطن عبده زكي برنابة في انتخاب، وألزمتها والهيئة والوطنية للانتخابات بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بدائرة الجيزة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثاب من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ2020 عن الدائرة الأولى بكحافظة الجيزة على المقاعد الفردية زمقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، إلا أن اللجنة رفضت تلقي الطلب وقيده ضمن كشوف المرشحين لتقديم الطلب بعد الموعد القانوني المحدد في موعد غايته الساعة الثانية مساء يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من حافظة مستندات المدعي المودعة بجلسة 20 يوليو الجاريتقديمه لإيصال إيداعه مبلغ 500 جنيه بالإيصال رقم 640372 المؤرخ في ذات التاريخ وذلك بخزينة محكمة جنوب الجيزة الابتدائية المختصة، والتي يستمر العمل بها - بالخزينة- حتى نهاية الساعة الثانية من مساء اليوم الأخير للرتشح وهي ذات الساعة التي بانتهائها تنتهي فترة فتح بابا تقديم طلبات الترشح، مما يؤكد يقيناً أن المدعي تقدم بطلب ترشحه إلى اللجنة خلال المواعيد المقررة قانوناً أي قبل الثانية مساءً يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري والمحدد كآخر يوم لتلقي الطلبات، ويكون ما استندت إليه اللجنة من أسباب ومبررات لقرارها برفض تسلم أوراقه غير قائمة على سندها الصحيح من القانون.

كان برنابة قد أكد في طعنه رقم 47452 لسنة 74 قضائية، المقام ضد كلاً من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وحافظ الجيزة بصفتهم، وقال فيها إنه تقدم بأوراق ترشحه لرئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ يوم السبت الموافق 18 يوليو 2017 وقبل انتهاء الموعد قدم الملف وسدد الرسوم المقررة والتأمين المقرر وشهادة بالكشف الطبي حيث جرى كل ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب الترشح في الساعة الثانية ظهراً، ، إلا أنه وبعد انتظار قرابة النص ساعة أخبرني رئيس اللجنة بغلق القيد وسلمني الملف مرة أخرى، على الرغم من أنني حصلت قبل دخولي للقاعة على الرقم المسلسل الخاص بي ووقعت على الرقم الخاص بالمتقدمين للترشح وسلمت كافة أوراقي مستوفاة وسددت كافة الرسوم المقررة.

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