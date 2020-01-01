ترامب: أندم أحيانًا على التسرع فى نشر التغريدات

مسئول أمريكى سابق: تعامل الإدارة الحالية مع مظاهرات بورتلاند «فشل فى القيادة»

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يندم أحيانا على ما ينشره على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معترفا بأن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعى يمكن أن يكون مندفعا، وأنه قد يحتاج إلى التعامل معها بشكل أكثر حذرا.

وفى معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع مؤسس «بارستول سبورتس» ديف بورتنوى عما إذا كان يعيد النظر فيما يقوم بنشره، قال ترامب: «فى كثير جدا من الأحيان»، لكنه أضاف سريعا بأن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته هو، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ترامب إن «إعادة التغريد دائما فى الغالب ما تتسبب لك فى مشاكل». معترفا بأنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

إلى ذلك، انتقد مسئول أمنى أمريكى سابق طريقة تعامل ترامب مع المتظاهرين فى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكيو عبر نشر وحدات فيدرالية فى المدينة، واصفا تلك الخطوة بأنها «فشل فى القيادة».