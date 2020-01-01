عشرات الآلاف في مظاهرات تأييد للحاكم السابق لـ«خبروفسك» الروسية

احتشد عشرات الآلاف من الروس في مظاهرات تأييد لـ "سيرجي فروجال"، الحاكم السابق لمنطقة خبروفسك، بأقصى شرق روسيا، ليوم السبت الثالث على التوالي.

ورغم حظر المظاهرات, اندفع المزيد من المتظاهرين إلى الشوارع قبل أكثر من أسبوع، بحسب ما ذكره مراسل من إذاعة "إيكو موسكوفي" الروسية في موسكو.

والمظاهرات موجهة أيضا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقدرت السلطات الروسية عدد المشاركين في المظاهرات بنحو 500ر6، في حين تحدثت المعارضة الروسية عن حوالي مئة ألف متظاهر.

وانتقد المعارض البارز اليكسي نافالني استمرار بوتين والتليفزيون الروسي في رسم صورة "عالم مثالي"، بينما يتجاهل الاحتجاجات. ونشر طاقم العمل مع نافالني مقاطع فيديو لمظاهرات السبت.

وتقع مدينة خبروفسك، وهي المركز الإداري للمنطقة، على بعد حوالي 6000 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.

وحمل المتظاهرون اليوم لافتات عليها صور الحاكم السابق سيرجي فورجال، وهو قيد الاعتقال حاليا.

وردد المشاركون في المظاهرات "فورجال اختيارنا". ويشار إلى أن الحاكم السابق قيد الاحتجاز الاحتياطي لحين محاكمته في اتهامات بإصدار أوامر قتل للعديد من رجال الأعمال قبل سنوات. ويقول المحققون إن هناك أدلة قوية ضده.

ودعا المتظاهرون اليوم إلى إجراء محاكمة علنية للحاكم السابق، وقد رفعوا لافتات عليها عبارات مثل "حاكم الشعب"، و"أعيدوا إلينا فورجال".

وكان فورجال الذي يبلغ من العمر 50 عاما فاز بالانتخابات الإقليمية في عام 2018 أمام مرشح حزب الرئيس بوتين، حزب روسيا، ضد رغبة الكرملين.

وألقت السلطات القبض على فورجال في العاشر من يوليو الجاري، وتم نقله إلى موسكو حيث لايزال قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين.

وأعلن الكرملين مؤخرا تعيين العضو في مجلس الدوما ميخائيل دجتياريف حاكما بالوكالة لخبروفسك.