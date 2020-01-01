اختتام المحادثات العسكرية بين السودان وإريتريا على مستوى رؤساء الأركان

اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم، المحادثات العسكرية بين السودان وإريتريا على مستوى رؤساء الأركان، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة الإريتري الفريق أول فليبوس ولد يوهنس، الذي اختتم زيارة للخرطوم مساء أمس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المحادثات تناولت أوجه وآفاق التعاون العسكري بين البلدين فى مختلف المجالات، وجدد الجانبان الرغبة فى التواصل المستمر وتبادل الزيارات بغية تطوير العلاقات والخروج بها إلى آفاق أرحب.

وتم في ختام المحادثات التوقيع على محضرها حيث وقع عن الجانب الإريتري رئيس الأركان العامة الفريق أول فليبوس ولد يوهنس، فيما وقع عن الجانب السودانى الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، إنابة عن رئيس هيئة الأركان السوداني.

كما قام رئيس الأركان الإريتري ووفده المرافق على هامش المحادثات بزيارة لعدد من المعاهد والكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية بغرض الاطلاع على تجربة القوات المسلحة السودانية فى مجال التدريب.