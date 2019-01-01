العاهل البحريني ورئيس تركمنستان يبحثان هاتفيا سبل دعم العلاقات الثنائية

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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس تركمنستان قربان قولي بيردي محمدوف، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها، بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم السبت حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية - على مزيد من اللقاءات والعمل المشترك بما يعزز أطر التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والإقتصادية والإنسانية، وتتطرقا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطوراتها والجهود العالمية المبذولة في مواجهتها واحتواء آثارها.

وأشاد العاهل البحريني بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات الثنائية، مؤكداً تطلع المملكة لتعزيز وتطوير علاقاتها مع جمهورية تركمنستان، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة.

من جهته أعرب رئيس جمهورية تركمنستان عن بالغ إعتزازه بجهود العاهل البحريني ودعمه المتواصل لتطوير علاقات الصداقة وأواصر التعاون بين البلدين الصديقين.