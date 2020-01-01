خصصت نقابة المعلمين في بني سويف برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سيارات لنقل المعلمين مجانا في جميع مراكز المحافظة السبع، إلى مقار لجانهم في أولى أيام امتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح نقيب المعلمين، أنه تم نقل 3200 معلم قاموا بتسجيل أسمائهم لنقلهم إلى مقار لجانهم بجميع مراكز المحافظة السبع، داخل وخارج المحافظة "الفيوم، ومغاغا، والعدوة، والعياط، وأطفيح"، بعدد 134 ما بين سيارات ميكروباص وأتوبيسات 50 راكبا وميني باص 33 راكبا.

وأضاف الديب أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة بالمحافظة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد مصطفى الديب نقيب المعلمين، أن المعلم مثل الطبيب والجندي على كاهله مسئولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالي مصر، وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل جائحة كورونا، وضرورة التواجد في اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل الطلاب، ومسئولية كبيرة يجب أن تتحملوها بكل عزة وفخر، والدولة سخرت كل إمكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين في الامتحانات معلمين وطلاب.

يذكر أن نقابة المعلمين خصصت أيضا سيارات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان بامتحانات الثانوية العامة خارج وداخل المحافظة، ذهابا وعودة، كما خصصت أيضا سيارات لنقل المعلمين المقدرين "المصحيين" مجانا في جميع المواد إلى القاهرة.