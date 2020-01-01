عماد الدين أديب: لا أثق في وفاء إثيوبيا بتعهداتها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن 99% من الأخبار المتداولة حول سد النهضة، خلال الفترة الماضية، معلومات تبدو إيجابية، وأن الأمور تتجه نحو الاتفاق، مشيرًا إلى أنه يمتلك رأيًا مخالفًا من منظور وطني مصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أنه لا يثق بإثيوبيا حتى لو وقعت على كل شروط مصر أمام الأمم المتحدة، معقبًا: «لا أمتلك ثقة بوفاء إثيوبيا بالتعهدات الخاصة بهم».

وأوضح أن المشكلة ليست في التوقيع أو الاتفاق، وإنما العقد وروح العقد والنية الصادقة لدى المنعقدين، متابعًا: «من باب استقراء الأسلوب الإثيوبي خلال التسع سنوات، لم نسمع تصريحا إثيوبيًا متسقًا لمدة أسبوع كامل».

وأشار إلى أن مصر عليها أن تستمر في فرض حسن النية، والاستمرار في وضع الشروط الملزمة النهائية التي تخدم المصلحة المصرية، منوهًا أن «مصر لا تفاوض رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والدولة الإثيوبية، وإنما خصوم المحور التركي والقطري».

وذكر أن ملف «سد النهضة» كان من الممكن حسمه، خلال ستة أشهر، بالنوايا الحسنة والتوصل للجوانب الإيجابية بين الطرفين، واصفًا السلوك الإثيوبي بأنه «سلوك من يريد أن تكون لديه اليد العليا».