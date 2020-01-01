الصحة السعودية: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.