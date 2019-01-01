 وفاة بيتر جرين عازف الجيتار بفرقة فليتوود ماك عن 73 عاما - بوابة الشروق
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وفاة بيتر جرين عازف الجيتار بفرقة فليتوود ماك عن 73 عاما

د ب أ
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 9:21 م

توفي بيتر جرين المؤسس المشارك لفرقة "فليتوود ماك" عن سن 73 عاما، وفقا لبيان صادر عن المحامين بالنيابة عن أسرته اليوم السبت.

وقال المحامون العاملون بشركة "سوان تورتون" في بيان نقلته وكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية "تعلن أسرة بيتر جرين بحزن بالغ عن وفاته مطلع هذا الأسبوع ، بسلام وهو نائم".

كان عازف الجيتار البريطاني الذي يقدم موسيقى البلوز روك والمغني وكاتب الأغاني يمثل القوة المحركة في فرقة فليتوود ماك منذ البداية.

وذاع صيت جرين، الذي تم قبوله إلى جانب أعضاء الفرقة الثمانية الآخرين في عضوية الصالة الفخرية لمشاهير الروك آند رول عام 1998، بعد إذاعة أغنيته "ألباتروس" و "بلاك ماجيك وومن" وغيرهما.


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