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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد أجراس الكنائس في جميع أنحاء اليونان تقرع حدادًا على معلم آيا صوفيا.وجاء ذلك بالتزامن مع إقامة أو صلاة إسلامية منذ نحو تسعة عقود في آيا صوفيا، بعد تحويله إلى مسجد.