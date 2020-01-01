محطة فرنسية: التدخلات الدولية في ليبيا جعلتها مرتعا للإرهابيين

اعتبرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، في تقرير لها اليوم السبت، أن الأزمة الليبية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب الوجود المتزايد للجهات الفاعلة الدولية، ما أدي لغرق ليبيا في حالة من الفوضى والصراعات متعددة الجبهات، وجعلها مرتعاً للإرهابيين.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإن الفوضى الليبية التي تعتبر على أبواب مصر تهدد أمنها، مشيرة إلى أنه لطالما كانت الحدود المصرية الليبية مصدر قلق كبير للقاهرة منذ سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضافت المحطة الفرنسية أنه على مر السنين، تعرضت مصر العديد من الهجمات التي شنها الإرهابيين الذين دخلوا أراضيها عبر الحدود الليبية.

ولفتت المحطة الفرنسية، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 يوليو الجاري، خلال اجتماع مع ممثلي قبائل شرق ليبيا، بأن مصر لن تظل "خاملة" في مواجهة "تهديد مباشر" لأمنها القومي مشدداً على أن ليبيا من أمنها.

وأوضحت المحطة الفرنسية، أن السبب الثاني لإنخراط القاهرة في الصراع الليبي هو العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر والذين كانوا مدعومين من أنقرة.

وأشارت "فرانس.إنفو" إلى أنه في يونيو الماضي، اقترح الرئيس السيسي وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا، إلا أن أنقرة وحكومة فايز السراج رفضا تلك الخطة التي عرفت بإعلان القاهرة.

واستبعد المحللون فرضية الحرب المباشرة في ليبيا، واعتبر الباحث في معهد كلينجينديل في لاهاي، جليل حرشاوي أن القاهرة لا تزال ترغب في الحلول السلمية.

كما رأت الباحثة المتخصصة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، أن القاهرة تريد أن تبعث رسالة تحذير "للأمريكيين"، الذين لا يزال موقفهم بشأن هذه المسألة غامض، لاسيما التهديد الذي تشكله أنقرة، نتيجة زيادة وجود الأتراك في ليبيا".

وأشارت جازينى إلي أن البيت الأبيض أوضح في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن الزعيمان أكدا على ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا، وخاصة من خلال وقف إطلاق النار والتقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية".