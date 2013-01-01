بوجرا تصف اعتقال زوجها رجل الأعمال كافالا في تركيا بأنه «تعذيب»

ذكرت زوجة رجل الأعمال والناشط الخيري التركي البارز، عثمان كافالا، المحتجز منذ حوالي ألف يوم أن اعتقال زوجها يرقى إلى "تعذيب".

وقالت ايرس بوجرا أمام مؤتمر صحفي اليوم السبت "تلك الأيام الـ1000 سرقت من حياتنا، وهي خسارة لا يمكن تعويضها" مضيفة أن مصطلحات مثل "شك معقول" و"دليل" فقدت كل المعنى في تركيا.

يذكر أنه في فبراير الماضي، برأت محكمة تركية كافالا من محاولة الإطاحة بالحكومة خلال الاحتجاجات الخاصة بالبيئة في حديقة "جيزي" في اسطنبول عام 2013 .

وبعد ذلك بساعات، أعيد اعتقاله في تحقيق جديد حول مزاعم بالتجسس لها صلة بالانقلاب الفاشل في عام 2016 .

وذكر محامون أنهم لم يتلقوا بعد لائحة الاتهام.

وقال إلكان كوينجو محامي عثمان كافالا إنه ليس هناك أي دليل بشأن اقتراف جريمة، مشيرا إلى أن موكله لم ير سوى المدعي العام فقط مرة واحدة، خلال استجواب في عام 2017 .

وفي الواقع، فإن ما يعرف بدليل من محاكمة جيزي قبل سبع سنوات، يتم استخدامه في قضية التجسس. وتساءل محاموه عن سبب عدم إجراء أي تحقيق لمدة سبع سنوات.

وقالت بوجرا إن والدة كافالا تجاوزت 90 عاما وتخشى ألا ترى ابنها مرة أخرى.

وألقى كافالا باللوم على تدخل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان في إعادة اعتقاله.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، طلبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من تركيا إطلاق سراح كافالا، مشيرة إلى أنه يتم احتجازه لإسكاته.