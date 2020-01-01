ترامب: أندم أحيانا للتسرع بنشر تغريدات على تويتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يندم أحيانا على ما يقوم بنشره على تويتر، معترفا بأن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون مندفعا، وأنه قد يستفيد من التعامل بشكل أكثر حذرا.

وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع مؤسس "بارستول سبورتس" ديف بورتنوي عما إذا كان لديه أفكار أخرى حول ما قام بنشره، قال ترامب: "في كثير جدا من الأحيان".

لكنه أضاف سريعا بأن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على الانترنت، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين.

قال ترامب إن "إعادة التغريد دائما فى الغالب ما تسبب لك في مشاكل". واعترف بأنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

ويقوم الرئيس في بعض الأحيان بإعادة تغريدات حسابات يبدو أنها تنتمي إلى مؤيدي نظرية المؤامرة وعنصريين.