وزير أمريكى سابق: الاقتصاد الأمريكى سيواجه خطرا شديدا إذا ما تعرضت برامج التحفيز لأخطاء وسقطات

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لاري سامرز، إنه لم يشهد من قبل أى حالة انتعاش اقتصادى تحيط بها الشكوك على نحو كبير مثلما يرى الآن فى الوضع الاقتصادى الأمريكى، محذرا من أن أخطارا شديدة ستحيط بالاقتصاد فى حالة عدم تحرك الكونجرس "بقوة وبسرعة" لمواصلة تنفيذ حزم التحفيز الاقتصادى لتعويض آثار جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن سامرز القول إن "الأكثر أهمية من حجم حزمة الإغاثة القادمة هو إلى متى تستمر إجراءات الطوارئ ، بالنظر إلى العدد الهائل من الأمريكيين العاطلين الآن عن العمل".

وأضاف: "أنا شخصيا أشكك فيما أعتقد أنها وجهة نظر السوق، وهي أننا نتجه نحو تطعيم معظم الأشخاص وتعود الحياة إلى طبيعتها، بحلول ربيع العام المقبل".

يشار إلى أن سامرز كان مسؤولا في عهد إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون.

وقال سامرز إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس، مضيفا أن هذا يعد أوضع مؤشر على حتى الآن على توقف التعافي الاقتصادي.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كثير من مناطق الولايات المتحدة، مما أجبر بعض الشركات على الإغلاق مجددا.