أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، أن أزمة كورونا لا تفرق بين مواطن ولاجئ، فالجميع يواجه صعوبات.

وقال خلال حواره لبرنامج «مدار الغد»، الذي يذاع على قناة «الغد»، مساء السبت، إن اللاجئين هم الأكثر ضعفًا في أزمة كورونا، لأنهم يعيشون في مناطق مزدحمة وهناك من لديهم أمراض.

وأضاف أن ثلث اللاجئين لن يستطيعون العودة إلى وظائفهم، بحسب التقييمات الأخيرة التي أجريناها، و2% من اللاجئين فقط

هم من لديهم مدخرات، لذلك قدرتهم على البقاء محدودة.

وأوضح أن هناك استجابات إيجابية جيدة من المانحين الرئيسيين كألمانيا واليابان والولايات المتحدة وآخرون، لمواجهة أوضاع اللاجئين في ظل كورونا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت مناشدات كثيرة لكل المؤسسات الإنسانية التي تعمل على الاستجابة لكورونا للحصول على 10 مليارات دولار، متابعًا: «نحن هنا في الأردن طلبنا 79 مليون دولار، لاسيما أن اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات، العديد منهم لا يستطيعون إعانة أنفسهم».

وفي العام 2020، تواصل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن توفير الحماية والصحة والتعليم والمعونة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش لنحو 750 ألف لاجئ يعيشون في الأردن، حيث إن الاحتياج يقرب من 356 مليون دولار من أجل تقديم هذه الخدمات الأساسية على مدار العام، وحاليا تم تلقي 11% فقط من هذا الاحتياج.





