 بلجيكا تدرس تشديد إجراءات مكافحة كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات - بوابة الشروق
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بلجيكا تدرس تشديد إجراءات مكافحة كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 10:25 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن السلطات البلجيكية ستدرس فرض المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي قالت فيه رئيسة الوزراء صوفي ويلمز إن فرض إغلاق كامل في أنحاء البلاد سيكون الملاذ الأخير.

وكانت صوفي، عقدت اجتماعا رفيع المستوى مع الوزراء وقادة الحكومة الإقليمية يوم الاثنين للتخطيط لمزيد من الخطوات.

وقالت عبر تويتر، إن المسار الذي يتم اتباعه على المستوى المحلي يظل "يتمتع بأهمية كبرى" في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس، وذلك بعد أن كلفت رؤساء البلديات وحكام الأقاليم بمسؤولية مكافحة تفشي الفيروس.

وحسب موقع وورلد ميترز للإحصاءات، سجلت بلجيكا حتى الآن وبشكل إجمالي 65 ألفا و199 حالة إصابة بالفيروس، إلى جانب 9817 حالة وفاة.


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