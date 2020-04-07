أمريكا تخفف قيود تصدير الطائرات المسيرة

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد تفسير اتفاق بين 34 دولة حول الأسلحة يرجع إلى زمن الحرب الباردة للسماح للشركات الدفاعية الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة لحلفاء واشنطن.

ووقع الرئيس الأمريكي ”بيان سياسة“ هذا الأسبوع بهذا التغيير الذي كانت رويترز أول وسيلة إعلام تنشر عنه في يونيو حزيران.

ويفتح التعامل الجديد الباب أمام مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة الأمريكية للحكومات الأقل استقرارا والتي كانت ممنوعة من شرائها وفق نظام تقييد تكنولوجيا الصواريخ الموقع منذ 33 عاما.