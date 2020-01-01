«جنايات أسوان» تنظر في قضية الطالب المتهم بالتحرش بمعيدة في «تربية أسوان»

مؤتمر صحفي لدكتور التربية الرياضية يهدف للتصالح من اجل مستقبل الطالب



تنظر محكمة جنايات أسوان اليوم السبت، في قضية اتهام طالب بالتحرش بدكتورة التربية الرياضية بعد انتهاء امتحان ترم اليوم الأول بكلية التربية بجامعة أسوان في يناير الماضي.

وكانت الدكتورة خلود أستاذ مساعد بكلية التربية، توجهت الي النيابة العامة وقامت بتحرير محضر ضد الطالب "محمود - ع " تتضمن توجيه له تهمة التحرش بها عقب انتهاء الامتحان، حيث تم القبض علي الطالب وعرض علي النيابة واستمر حبسه خلال تلك الفترة حتى تم إحالة القضية إلي الجنايات.

وعقدت الدكتور خلود مؤتمر صحفيا بأحد فنادق أسوان، بحضور أسرتها والنائب محمد سليم ورئيس اتحاد كلية التربية بجامعة أسوان، وذلك في إطار التناقش للوصول إلي حل لإنهاء أزمة استمرار حبس الطالب علي ذمة قضية التحرش، وخاصة بعد أبدت أسرة الدكتور الرغبة في التصالح.

وقال الدكتورة خلود لو جدت أي إجراء من قبل الجامعة تجاه الطالب عقب حدوث واقعة التحرش، كنت سوف اكتفي بذلك دون الوصول بالواقعة إلي خارج أسوار الجامعة، ولكنني وجدت كل التوجهات تطالبني باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف احمد خالد رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية، إنني اعتبر ان إدارة الكلية هي المسئول الأول في تفاخم تلك القضية وذلك لعدم القدرة علي احتوائها منذ البداية.

قال النائب محمد سليم لقد بذلك مجهودا كبير لإنهاء تلك الأزمة بالسفر 3 مرات الي محافظة الإسكندرية، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وإقناع أسرة الدكتور للتصالح وذلك حفاظا علي مستقبل الطالب، موضحا إنني سوف أقف بجانب الطالب حتى يخرج من تلك الأزمة ويعود الي كليته.

جدير بالذكر في 1-1- 2020 وعقب انتهاء اليوم الأول لامتحان الترم الأول بكلية التربية، وجه الدكتور خلود أستاذ مساعد بكلية التربية للطالب محمود ,ع " الطالب بالكلية تهمة التحرش بها، وعلية تم القبض علية وتم إحالة قضية الي محكمة الجنايات.