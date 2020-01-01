محافظ الإسكندرية عن شاطىء أبي قير: نحن أمام عشوائية كاملة

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تفقد اللواء محمد الشريف، اليوم السبت، شاطئ أبى قير العام، حيث وجد انتهاكًا من المواطنين لقرار الحكومة بإغلاق الشاطئ.

وقال المحافظ، "نحن أمام عشوائية كاملة"، مشددًا على أنه بداية من غدا الأحد سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وتحرير محاضر مخالفات لكل من يتجاوز، محملا المسئولية لكل رؤساء الأحياء ومسؤلى الشواطىء.

وأضاف أن الرهان الفترة المقبلة على وعى المواطن وإدراكه بالمسئولية الكاملة عن نفسه وأهله، متابعا "نحن أمام مشكلة كبيرة".

ويعد شاطىء أبى قير من الشواطىء المفتوحة بدون أسوار أو بوابة، ويزداد الأمر خطورة مع تواجد بيوت الأهالى أمام الشاطئ.