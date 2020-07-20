سائق تاكسي يصدم مجموعة أشخاص بالسويد

قالت الشرطة السويدية اليوم السبت إنها احتجزت سائق تاكسي للاشتباه بالشروع في القتل، بعد أن صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في بلدة بورلانج شمال غرب ستوكهولم.

وأصيب أربعة أشخاص ونقل ثلاثة إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة. وقالت السلطات الصحية إن الثلاثة ،وهم رجلان وإمرأة شابة ، لم يتعرضوا لإصابات خطيرة.

ولا يزال سبب الحادث ودوافعه المحتملة قيد التحقيق، لكن الشرطة قالت إنه لا يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي.

وقالت الشرطة إن عددا من المارة سيطروا على سائق التاكسي، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

تقع بورلانج على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة السويدية.