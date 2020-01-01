السودان يطالب بأجندة واضحة وجدول زمني لمعالجة خلافات سد النهضة دون طرح قضايا جديدة

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قال متحدث باسم وفد التفاوض السوداني، إن الخرطوم تتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة بشأن سد النهضة، والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة.

وبحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، أوردته وكالة سونا للأنباء، فقد أثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الإفريقية المصغرة، واصفا إياه بأنه "اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف".

ودعا المتحدث لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مُرضي.