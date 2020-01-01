احتفلت أسرة مسرح «كايرو شو» المنتجة لعرض «علاء الدين» للفنان أحمد عز، بالأطقم الطبية والأطباء في عرض خاص للمسرحية، أقيم مساء أمس، وذلك تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة «كورونا».

ونظم العرض ممرا شرفيا أثناء دخول الأطباء والأطقم الطبية وأسرهم، شاركت به كل أسرة «كايرو شو» المتواجدة بمسرح «الموفنبيك» 6 أكتوبر، وعلى رأسهم المخرج والمنتج مجدي الهواري، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني، الشريكين المؤسسين لـ«كايرو شو».

وقدم أحمد عز وكافة أبطال العمل، تحية خاصة للحضور، وأعربوا عن تقديرهم لكل ما بذلوه، مؤكدين أن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه لهم.

ومن المقرر أن «علاء الدين» ستستأنف عروضها الجماهيرية بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحفلات ماتينيه وسواريه.

وكان الفنان أحمد عز، أعرب عن سعادته بعودة المسرح، لافتا إلى أن عرض «علاء الدين» الذي يعد أولى تجاربه المسرحية سيستأنف حفلاته الشهر الجاري، وتحديدا يومي الخميس والجمعة 23 و24 يوليو على مسرح «كايرو شو» بالسادس من أكتوبر، بعرضين خاصيين لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والفرق والطواقم الطبية المختلفة.

وأوضح أحمد عز أن هذا أبسط ما يمكن أن يقدمه هو وكل زملائه من فريق عمل «علاء الدين» وأسرة مسرح «كايرو شو» لهؤلاء الأبطال وأسرهم، عرفانا وتقديرا لتضحياتهم العظيمة وجهودهم البطولية من أجلنا جميعا.

وأشار مصدر مسؤول بمسرح «كايرو شو»، إلى أن وزارة الصحة رحبت بالدعوة وتتولى تنسيق حضور الأطباء وأطقم التمريض، لافتا إلى أنه تم تجهيز مسرح «كايرو شو» بكل المعدات والأدوات اللازمة، والالتزام بنسبة الإشغال المقررة 25%، مراعاة للشروط الوقائية اللازمة للحفاظ على الجمهور.

مسرحية «علاء الدين» إخراج مجدي الهواري، وأحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة.