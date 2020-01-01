«لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غنى وفقير قوى وضعيف.. إنه يطارد الخلق بهراوة الفناء»

«إنها الشوطة تجىء لا يدرى أحد من أين تحصد الأرواح إلا من كتب الله له السلامة»





فى روايته البديعة «الحرافيش»، تمكن الأديب الكبير نجيب محفوظ، من رسم مشاهد حية لمواجهة المصريين الطاعون فى زمان مضى، من دون أن يحدده على وجه دقيق، وإن حملت بعض ملامح الحياة فى الرواية، صورا من القاهرة الفاطمية، بما تشمله من الحى الذى يحمل اسم الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما. فى السطور التالية، نحاول رصد تلك الحالة، عبر مقتطفات مختارة، من رواية محفوظ أديب الإنسانية، بالتزامن مع مواجهة العالم أجمع لوباء فيروس كورونا المستجد.. وما أشبه الليلة بالبارحة! ونركز فى تلك المقتطفات على دراما ظهور الوباء، وحيلة بطل الرواية عاشور الناجى فى الإفلات منه، قبل أن يعود إلى الحارة ليجدها غير ما كانت.

ماذا يحدث بحارتنا؟

ليس اليوم كالأمس، ولا كان الأمس كأول أمس. أمر خطير طرأ. من السماء هبط أم من جحيم الأرض انفجر؟ وهل تجرى هذه الشئون بمحض الصدف؟. ومع ذلك فالشمس ما زالت تشرق وتقوم برحلتها اليومية، والليل يتبع النهار، والناس يذهبون ويجيئون والحناجر تشدو بالأناشيد الغامضة..

ماذا يحدث بحارتنا؟

وجعل (عاشور الناجى بطل الرواية) يراقب (طفله الرضيع) شمس الدين الثمل بالانهماك فى الرضاع ويبتسم، رغم كل شىء فهو يبتسم. وقال:

ــ ميت جديد، ألا تسمعين الصوات؟

فتساءلت فلة (الزوجة الثانية لعاشور الناجى فى الرواية):

ــ بيت من يا ترى؟

فمد بصره من خلال قضبان النافذة متصنتا ثم تمتم:

ــ لعله بيت زيدون الدخاخنى!

فقالت فلة بقلق:

ــ ما أكثر أموات هذا الأسبوع!

ــ أكثر ممن يموتون عادة فى عام!

ــ وقد يمر العام بلا ميت واحد..

ولم تهدأ ثائرة الطارئ الجديد..

وكان عاشور ماضيا بالكارو عندما اعترضه درويش (شقيق الشيخ عفرة زيدان الذى تبنى عاشور طفلا ورباه) وقال له:

ــ الأقاويل كثيرة، ألم تسمع شيئا يا عاشور؟

ــ عم تتحدث؟

ــ يتحدثون عن قىء وإسهال مثل الفيضان ثم ينهار الشخص ويلتهمه الموت..

فتمتم عاشور بامتعاض:

ــ ما أكثر ما يقال فى حارتنا!

ــ أمس أصيب زبون عندى بذلك حتى لوث المحل..

فرمقه بازدراء فعاد درويش يقول:

ــ حتى بيوت الأعيان لم تسلم، ها هى حرم البنان توفيت صباح اليوم!

فقال عاشور وهو يمضى:

ــ إذن فهو غضب الله!

تفاقم الأمر واستفحل.

دبت فى ممر القرافة حياة جديدة.. يسير فيه النعش وراء النعش. يكتظ بالمشيعين. وأحيانا تتابع النعوش كالطابور. فى كل بيت نواح. بين ساعة وأخرى يعلن عن ميت جديد. لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غنى وفقير، قوى وضعيف، امرأة ورجل، عجوز وطفل، إنه يطارد الخلق بهراوة الفناء.

وترامت أخبار مماثلة من الحارات المجاورة فاستحكم الحصار. ولهجت أصوات معوجة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين.

ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته فهرع الناس إليه من البيوت والحوانيت.

وبوجه مكفهر راح يقول:

ــ إنها الشوطة، تجىء لا يدرى أحد من أين، تحصد الأرواح إلا من كتب الله له السلامة..

وسيطر الصمت والخوف فتريث قليلا ثم مضى يقول:

ــ اسمعوا كلمة الحكومة..

أنصت الجميع باهتمام، ترى أفى وسع الحكومة دفع البلاء؟!

ــ تجنبوا الزحام!

فترامقوا فى ذهول. حياتهم تجرى فى الحارة. والحرافيش يتلاصقون بالليل تحت القبو وفى الخرابات، فكيف يتجنبون الزحام؟ ولكنه قال موضحا:

ــ تجنبوا القهوة والبوظة والغرز!

الفرار من الموت إلى الموت! لشد ما تتجهمنا الحياة!

ــ والنظافة.. النظافة..

تطلعت إليه فى سخرية أعين الحرافيش من وجوه متوارية وراء أقنعة من الأتربة المتلبدة.

ــ اغلوا مياه الآبار والقرب قبل استعمالها.. اشربوا عصير الليمون والبصل..

ساد الصمت، وظل ظل الموت ممتدا فوق الرءوس حتى تساءل صوت:

ــ أهذا كل شىء؟

فقال حميدو بنبرة الختام:

ــ اذكروا ربكم وارضوا بقضائه..

رجع الناس إلى البيوت والدكاكين واجمين، وتفرق الحرافيش فى الخرابات وهم يتبادلون الدعابات الساخرة، ولم يتوقف موكب النعوش ساعة واحدة..

(هنا لم يجد عاشور بدا من البحث عن سبيل للنجاة، فقرر مغادرة الحارة إلى الخلاء، تاركا خلفه زوجة الأولى زينب، بعدما رفضت هى وأولاده الثلاثة ترك مسقط رأسهم).

هاجر عاشور فى الفجر. وتحركت به الكارو نحو القبو كما تفعل فى مواسم القرافة. تربعت فوق سطحها المترجرج فلة محتضنة شمس الدين، أمامها بقجة مكتظة، وراءها أجولة من الفول السودانى وبلاليص من الليمون والزيتون المخلل، وزكائب من العيش المقدد. ولما خلصت العربة إلى الساحة، استقبلتها تراتيل آخر الليل وهى تشدو.

استمع عاشور إليها بحزن، ثم دعا لحارته بالهداية من أعماق قلبه. واخترق الممر الطويل، ثم شق سبيله بين القبور، قبور لا تكاد تغلق حتى تفتح ثانية، ثم انتهى إلى الخلاء. غمره تيار خفيف بارد، منعش وودود، ولكنه قال:

ــ احبكى الغطاء حولك وحول الولد.

فقالت متشكية:

ــ لا حى موجود

ــ الله موجود

ــ أين نقف؟

ــ عند سفح الجبل.

ــ هل نتحمل جوه؟

ــ أقوى مما تتحمله التلال، وتوجد ثمة كهوف..

ــ وقطاع الطريق؟!

فقال هازئا:

ــ فليقدم من كتب عليه الهلاك!

قضى عاشور وأسرته فى الخلاء ما يقارب الستة الأشهر.

لم يكن يغادر موقع الكهف إلا ليحضر ماء من حنفية الدراسة أو يبتاع علفا للحمار أو بعض الضرورات فى نطاق ما يملك من مدخر قليل. واقترحت فلة أن تبيع قرطها الذهبى ولكنه رفض. وأخفى عنها أسباب زهده. لقد جاءته والقرط فى أذنيها فهو من مال حرام جاء! (تزوج عاشور فلة بعدما رآها تعمل فى غرزة درويش زيدان).

وتمضى الأيام. يقتربون من حافة الانهيار.

وذات يوم قال لها عقب عودته من الدراسة:

ــ يقولون هناك إن الهلاك يولى مدبرا.

فصفقت فلة وصاحت:

ــ لنرجع فى الحال..

فقال بحزم:

ــ بل ننتظر حتى أتحقق من الخبر..

(بعد عودة عاشور الناجى إلى الحارة واكتشاف غياب زوجته الأولى زينب وأولاده يعود إلى زوجته الثانية ويبلغها الخبر)

قال لفلة وهو يجفف دمعه:

ــ لا حى فى الحارة!

رأى فى حمرة عينيها أنها فطنت إلى الكارثة بطريقة ما. سمعها وهى تقول منتحبة:

ــ من الخلاء إلى الخلاء يا عاشور..

(لم يكن فى الحارة سوى عاشور الناجى وزوجته فلة وطفلهما الصغير، فاستطاب لهما المقام فى دار البنان، الذى كان ملكا لغيرهم قبل أن يخيم الموت على الحارة).

وبمرور الأيام هان كل شىء، فأصبحت إقامة عاشور وأسرته بدار البنان دائمة. خطر عاشور فى الدار مثل الوجهاء، بعمامة مقلوظة وعباءة فضفاضة، وعصا ذات مقبض ذهبى. وتجلت فلة فى نضارة النعيم كأجمل هانم عرفتها الحارة.

وبمضى الأيام أخذت الحياة تتسرب إلى الحارة. جاء حرافيش فآووا إلى الخرابات. وكل يوم يعمر بيت بأسرة جديدة. ومضت الدكاكين تفتح أبوابها. ترددت أنفاس الحياة، ارتفعت الحرارة، تجاوبت الأصوات، هلت الكلاب والقطط، عادت الديكة تصيح فى الفجر، ولم تبق خالية إلا دور الأغنياء.

وعرف عاشور بوجيه الحارة الوحيد. يشار إليه بإكبار، ويقال بإخلاص:

ــ سيد الحارة..

وشاع أنه الوحيد الذى نجا من الشوطة، فأطلق عليه «عاشور الناجى».

ــ الرواية متاحة للشراء فى مكتبات الشروق وعبر موقعها الإلكترونى

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https://www.shoroukbookstores.com/books/view.aspx?id=0c90a48cــe0f8ــ438cــbb85ــ270ab4b1bccc