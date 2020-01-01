اتحاد المدن الألمانية: المزيد من حظر الكحول يمكن أن يسهم في تقليل من أعمال الشغب

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بعد وقوع أعمال شغب ليلية في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت الألمانيتين تزايدت الطلبات بتحديد مناطق حظر تناول الكحول في المدن، للحيلولة دون وقوع أعمال الشغب.

وقال جيرد لاندسبيرج الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن والبلديات الألمانية لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد: "يجب تخويل البلديات قدرا أكبر من الحق في إصدار حظر للمشروبات الكحولية في مناطق بعينها أو حظرها في المناطق العامة لبعض الأوقات".

واعتبر لاندسبيرج هذا الأمر تطورا مؤسفا "يؤثر بطبيعة الحال على الأغلبية العظمى من المواطنين التي تتصرف بشكل صحيح".

واعتبر لاندسبيرج أن ما حدث يعد "فقدانا متزايدا لسلطة الدولة والجهات التي تمثلها".

وذكر لاندسبيرج أن ما أوصلنا إلى هذا الحال هو الشبكات الاجتماعية وبقدر كبير أيضا احتساء الكحول.

وأضاف لاندسبيرج "المشاغبون غالبا هم من الذكور الذين يتمتعون بقدر عال من العدوانية ويقعون تحت تأثير الكحول – كما حدث في شتوتجارت وفرانكفورت.

وأعلن لاندسبيرج أن البلديات "ستركز في تحليلها للمخاطر على هذا الوضع الجديد".

ويتضمن هذا الإجراء استخداما أكبر للشرطة وتعقب الجناة بشكل متواصل، ولكنه يتضمن أيضا مراقبة عمال الشوارع.