الولادة في الماء من الطرق التي ظهرت منذ سنوات وأثبتت فعاليتها في تخفيف الألم، ويمكن تجهيز حمام المنزل للولادة فيه بدلًا من الذهاب إلى المستشفى، ولكن مع إحضار طبيب نساء وولادة في المنزل حتى يتم الأمر دون حدوث أضرار للرضيع أو الأم، ومن الأشياء التي يجب الانتباه لها في هذه النوعية من الولادة هي درجة حرارة الماء المناسبة للجنين لحظة ولادته.

درجة حرارة الماء خلال الولادة يجب ألا تزيد عن 37.5 درجة مئوية، لأن أقل من ذلك ستشكل خطورة على الجنين لبرودتها، وأكبر من ذلك يمكن أن تحرق بشرته؛ لأن جسمه يزال هشًا، بجانب التأكد من نظافة الماء وحوض الاستحمام؛ لأن أي بكتيريا يمكن أن تتنقل للأم أو الطفل وتسبب عدوى لهما.

وخلال الولادة في الماء، يجب أن تحرص الأم على ترطيب نفسها طوال وقت المخاض عبر المشروبات الطبيعية والتركيز على الماء؛ لأن هذا يساعد على تسهيل الولادة، وفقًا لموقع مؤسسة "إن تي سي" الأمريكية الخاصة بالحمل والولادة.

ويجب على الأم عدم القلق من الولادة في الماء، باعتبار أنها تعيق عملية الاطمئنان على الجنين، لأن هذا غير صحيح، حيث إن هذه النوعية يستخدم لها معدات مقاومة للماء لمراقبة نبضات قلب الطفل والأم وفحصهما بمجرد الولادة، كما يجب ألا تقلق المرأة من فترة جلوسها في المسبح، لأن الوقت مفتوح حتى تتم عملية الولادة.

وبمجرد الانتهاء من الولادة، يجب ارتداء الأم والطفل لملابس تضمن لهما الدفء؛ لأن الماء أحيانًا يقلل من حرارة الجسم مما يسبب لهما شعورًا بالبرد بمجرد الخروج من المسبح، ولا يجب الخوف من نزول الطفل في الماء، وفي حالة عدم صدور بكاء منه أو أي رد فعل فيمكن منحه الثدي؛ لأن هذا يساعده على التعامل مع البيئة الخارجية، وبذلك يمكن الاطمئنان عليه بأنه يرضع ويتحرك جيدًا بعد الولادة، وإذا لم تظهر عليه أي حركة فيجب الفحص الطبي على الفور.

وفي حالة معاناة الأم من ارتفاع في درجة الحرارة أو عدم انتظام ضربات القلب أو حدوث نزيف في المهبل، يجب الخروج من الماء على الفور والخضوع للفحص الطبي قبل الولادة.