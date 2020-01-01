اليابان تسجل 790 حالة إصابة جديدة من الكورونا

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، تسجيل 790 إصابة جديدة بالكورونا، من بينهم 295 حالة جديدة في العاصمة طوكيو خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مكافحتها للوباء وارتفاع الإصابات في المناطق الحضرية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بعد اكتشاف 790 حالة إصابة جديدة، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 30 ألف و460 حالة.

وارتفع العدد الاجمالي من عشرة الآف في غضون ثلاثة أسابيع فقط إلى 20 ألف في 4 يوليو الجاري وحاليا تجاوز الـ30 ألف.

وبلغ عدد القتلى من فيروس كورونا إلى 1009 في جميع أنحاء اليابان.