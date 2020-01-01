رئيس جامعة طنطا يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا على منصبه

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هنأ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم السبت اللواء محمود حسن، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا فى حركة الشرطة الأخيرة.

وأعرب رئيس جامعة طنطا خلال زيارته عن تمنياته للواء محمود حسن بالتوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة، مؤكدا على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، ومثمنًا دور رجال الشرطة فى حفظ الأمن العام واستقرار البلاد.

وأعرب اللواء محمود حسن، عن سعادته بزيارة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة لتقديم التهنئة ، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لخدمة الجامعة في تأدية رسالتها علي النحو الامثل بوصفها قلب الدلتا النابض وبيت الخبرة ومنارة العلم من أجل خدمة المجتمع وتحقيق متطلباته.