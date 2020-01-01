قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن فتح الكنائس على مستوى مصر لن يكون بقرار معمم، مشيرًا إلى تعلقه بدراسة الأب الأسقف مع الكهنة للوضع الصحي بالمحافظة.

وأضاف «تواضروس» خلال برنامج «لقاء خاص»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه سيتم إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية يوم 3 أغسطس المقبل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن قرار الفتح جاء بعد انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعرب عن أمنياته في استمرار انخفاض إصابات «كوفيد-19»، مع التزام الناس بالإجراءات الاحترازية والحرص والمسؤولية الشخصية، قائلًا إن «محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر لا يوجد بها إصابات بكورونا الآن».