«قومي المرأة» يشيد بسرعة استجابة وزيرة الثقافة لشكاوى واقعة التحرش بطالبات معهد السينما

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بسرعة استجابة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لشكاوى طالبات المعهد العالي للسينما ممن تعرضن لمحاولات تحرش داخل حرم المعهد.

ونقل بيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم /الجمعة/ عن الدكتورة مايا مرسى إشادتها بالبيان الرسمى الذي أصدره الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، بعدما تابعت إدارة الأكاديمية ما تردد على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من بعض طالبات المعهد العالي للسينما حول ما تعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض للتحرش بهم.

وأشارت مرسي إلى أن البيان أكد أن هناك قوانين ولوائح تحمى الطالبات من أى محاولة للتحرش وهو الأمر الذى لن يسمح به نهائيا.

وأعربت رئيس المجلس عن سعادتها بهذا التحرك المحترم من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و إدارة الأكاديمية بقيادة الدكتور أشرف زكي لمناهضة التحرش وحماية الطالبات مع الاحتفاظ بسرية البيانات للحفاظ على حقوقهن ، وتشجيعهن على التقدم بشكوى.

وأكدت أن هذا هو الدور المنشود من القائمين على جميع المؤسسات التعليمية وغيرها فى الدولة، متمنية بأن تحذو جميع المؤسسات حذو أكاديمية الفنون في هذه الخطوة الجديرة بالاحترام والتقدير لحماية بنات مصر من آفة التحرش الجنسي.

ودعت مرسي جميع الفتيات والسيدات ممن تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش إلى التقدم ببلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن طالبات معهد السينما دشن حسابا على موقع (إنستجرام) خلال الأيام الماضية ليكون صوت الناجيات من التحرش والقصاص من المعتدين.