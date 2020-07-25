أستون فيلا يحذر خصومه من تريزيجيه

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حذر نادي أستون فيلا الإنجليزي، خصومه من مدى خطورة محمود تريزيجيه، نجم الفيلانز.

ونشر أستون فيلا عبر حسابه الرسمي بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لتريزيجيه وهو بتدريبات الفيلانز، قبل المواجهة الهامة والمصيرية مع وست هام بختام مباريات البريميرليج للموسم الحالي.

وعلق عليها قائلًا:" إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري لإنجليزي، برصيد 34 نقطة، قبل مواجهته الهامة والمصيرية مع وست هام في الجولة الأخيرة بالبريميرليج، ويحتاج الفريق لتحقيق التعادل على الأقل لضمان البقاء بالدوري الموسم المقبل.

وجدير بالذكر أن تريزيجيه بأهدافه الحاسمة مع أستون فيلا قد لعب دورًا كبيرًا في منح الفريق آمال البقاء بالبريميرليج، ويعول عليه عشاق الفيلانز في التألق بالمباراة الأخيرة وإحراز المزيد من الأهداف لتأمين بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي.