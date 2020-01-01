مقتل وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط قذائف هاون شمالي أفغانستان

قال جاويد بيدار، المتحدث باسم حاكم إقليم فارياب، بشمالي أفغانستان، إن شخصا قتل وإصابة سبعة آخرون في هجمات بقذائف الهاون في الإقليم في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، في الوقت الذي تبدو فيه محادثات السلام بين الإسلاميين والحكومة أبعد من أي وقت مضى.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني اليوم السبت، أن طالبان قتلت الأسبوع الماضي 46 مدنيا وأصابت 93 آخرين.

وقتل اثنان من قوات الكوماندوز ليلة السبت في إقليم غور، غربي البلاد، بينما أسفر هجوم طالبان أيضا عن مقتل أربعة من عناصر الشرطة، حسبما ذكر رئيس المجلس الإقليمي، فاضل حق إحسان.

وتسبب كمين نصبته حركة طالبان في إقليم كابول شمالي البلاد في مقتل شرطيين اثنين وجرح آخر، حسب المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامرز.

وذكرت تقارير إعلامية أن الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زالماي خليل زاد، قال خلال مؤتمر صحفي بالمعهد الأمريكي للسلام، إن أعداد القتلى بين القوات الأفغانية والمدنيين انخفضت بشكل كبير هذا العام.

ولكن تقريرا للأمم المتحدة نشر، الخميس الماضي، أشار إلى أن شبكة القاعدة لا تزال نشطة في 12 إقليما أفغانيا على الأقل، وتقاتل تحت قيادة وراية طالبان.