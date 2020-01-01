الجهاز الطبي بالأهلي: الخطيب يشدد على عدم الاختلاط بين اللاعبين

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أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن هناك قرار سيتخذ ضد أي لاعب سيخرج عن الإجراءات الإحترازية التي وضعها النادي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي فوزا على سموحة برباعية نظيفة في اللقاء الودي الذي اقيم على ستاد مختار التتش، ضمن تجهيزات الفريقين لعودة الدوري وشهد اللقاء بعد تسجيل اللاعبين الأهداف الخروج عن قواعد الاجراءات الإحترازية.

وقال محمد شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"اون تايم سبورتس": "الخطيب اصطحبنا كجهاز طبي لفريق الكرة وأكدنا قبل أي مباراة ألا يخرج اي لاعب عن الإجراءات الإحترازية مثل العناق أو الإختلاط الزائد".

وأضاف: "واتفقنا على عدة نقاط أهمها الإختلاط الزائد وبعد مباراة سموحة بالتأكيد سيكون هناك قرار وحديث من الإدارة تجاه اللاعبين".

وأكمل: "الأهلي كان سباقا لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وفرضناها على الأعضاء ألا يدخل أحد بدون ارتداء الكمامة والتطهير الدائم لجميع الصالات المغلقة".

وأتم: "لذا بعدما علق الإعلام على مباراة سموحة سيكون هناك استدراك للأمر سريعا".