تأجيل محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة لـ29 أغسطس للمرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبو زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ والمتهم فيها مدير مكتب محافظ البحيرة، وآخرين إلى جلسة 29 أغسطس المقبل للمرافعة.

كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.

كانت محكمة جنايات دمنهور شهدت اليوم، أولي جلسات محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة وآخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الأستيلاء على المال العام.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على محمد .ح.ع.ا وشهرته حمادة .خ 36 عاما، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الأعلامى، ومحمد ح.م 37 عاما، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، وناصر م.ر 37 عاما، مقاول حر، ومقيم المنتزه الإسكندرية، وخالد م.خ 39 عاما، مالك مزرعة أسماك، ومقيم ادكو، ومحمود ت.م 37 عاما، مدرب غطس، ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ش.أ 46 عاما، صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيلوا للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.