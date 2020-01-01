«مستقبل وطن» في ملوي يعقد إجتماعاً لدعم مرشحي «الشيوخ»

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بندر ملوي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً تنظيما، برئاسة أحمد محمد أحمد أمين الحزب ببندر ملوي، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والمقرر لها يوم 11 من الشهر المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عمرو غلاب أمين عام الحزب بمحافظة المنيا.

ولفت أمين الحزب بملوي، أن الإجتماع يهدف للتأكيد على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأمانات من أجل إنجاح الإستحقاق الوطني وتشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى لمتابعة العملية الانتخابية.

وشدد أمين الحزب ومساعديه خلال الإجتماع إلي ضرورة التكاتف في تلك المرحله من أجل مساندة مرشحي الحزب في إنتخابات مجلس الشيوخ مشيراً إلي أن الجميع يعمل تحت مظلة وأحدة و أسم و كيان كبير و هو مستقبل وطن.

وعقب الإجتماع التنظيمي للأمانات ، إجتمع أمين الحزب والدكتور محمد عبد الحفيظ، أمين التنظيم و محمد عامر، مساعد الأمين العام، و أحمد علم الدين، أمين الإعلام وسيد إسماعيل، أمين العمال والفلاحين، بأعضاء أمانتي «الإعلام و العمال والفلاحين»، ناقش الإجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة وتم إستعراض عدداً من النقاط الهامه لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن في محافظة المنيا علي القائمة الوطنية من أجل مصر و علي المقعد الفردي.

وتكليف أعضاء أمانتي «الإعلام والعمال» بتكليفات هامة خلال الفترة القادمة وما يتطلب منهم من مهام أساسية تهدف إلى دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة.