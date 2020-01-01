رئيس المحطات النووية: الانتهاء من الرصيف البحري لمحطة الضبعة خلال 21 شهرا

الوكيل: بدأنا في تنفيذ الرصيف منذ يوليو الجارى.. وعبد الحميد: لا يقتصر دور الإشعاع على علاج الأورام السرطانية وغير السرطانية بل يشمل التشخيص والعلاج

كشف رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية خلال 21 شهرا، بعد أن كان مقررا تنفيذه خلال 24 شهرا، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ الرصيف البحرى لمحطة الضبعة النووية في يونيو الماضي، وأنه تم البدء في التنفيذ في يوليو الجاري.

وأضاف الوكيل، لـ" الشروق"، أن التوقيت مرتبط بعدة أمور أبرزها خروج المعدات من الموانى الروسية، خاصة أن هناك بعض الأوقات التى تشهد المواني الروسية حالة من التجمد نتيجة للطقس البارد، مما يعيق عملية خروج المعدات وإرسالها لكنه تم اتخاذ وتحديد تلك الفترات التى يصعب فيها خروج المعدات من الموانى الروسية لإرسالها مباشرة إلى الرصيف البحرى لمحطة الضبعة النووية.

وأكد أنه كان من الصعب أن يتم نقل المعدات الثقيلة بريا إلا أن إنشاء وتنفيذ تلك الرصيف البحرى سيكون له مزايا وأهمية عديدة أبرزها توفير النفقات وخفض التكاليف، خاصة أن النقل البرى يتطلب تجهيزات مختلفة من طرق وكبارى وغيرها .

وأوضح أن دخول المعدات عبر الميناء أو الرصيف البحرى سيوفر الوقت والمجهود على الهيئة وكذلك أيضا ارتباط الوقت وأهمية التوقيت يرجع لحركة البحر المتوسط الذى تتم فى بعض الأحيان به أعمال بحرية وكذلك حركة الموج ايضا وكذلك حركة الميناء وتجمدها أيضا بحيث يتم اختيار إرسال المعدات فى وقت مناسب لاستقبالها.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية عاطف عبد الحميد، إن الطاقة المتولدة من ذرات العناصر غير المستقرة والمعروفة بالطاقة الذرية أو الطاقة النووية لها العديد من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتابع: "حان الوقت إلى أن نوليها حقها من العناية والاهتمام لدورها الحيوي في رفع جودة الحياة ورفاهية الأنسان، فهي تدخل في الطب والصناعة والزراعة والغذاء وتحسين التربة والمياه وغير ذلك من المناحي التكنولوجية المختلفة".

وأضاف عبد الحميد لـ"الشروق": "يمكن أن نتعرض باختصار لبعض الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منها أن إنتاج الطاقة من أكثر التطبيقات أهمية، حيث تستخدم التكنولوجيا النووية في إنتاج طاقة كهربائية آمنه ونظيفة وموثوقية وبأسعار معقولة".

وأشار إلى أن هناك العديد من الاستخدامات للطاقة الذرية في المجال الطبي، حيث لا يقتصر دور الإشعاع على علاج الأورام السرطانية وغير السرطانية بل يمتد ليشمل التشخيص والعلاج وتعقيم المنتجات الطبية والأدوات الجراحية.

وتابع: "كما يستخدم الإشعاع في العديد من قطاعات الصناعة المختلفة حيث تستخدم النظائر المشعة في عمليات مراقبة الجودة والتعرف على العيوب الصناعية في العديد من المصانع والشركات، كما يستخدم الإشعاع أيضاً في تحسين خواص بعض المستلزمات الصناعية مثل الكابلات الكهربائية وغيرها من الموصلات".

وأضاف أن التقنيات النووية تستخدم أيضاً في مجال الثروة الحيوانية والغذاء، حيث تساهم في تطوير الممارسات في مجالي الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، كما يتم تعقيم التوابل باستخدام الإشعاع.