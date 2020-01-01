تونس تبقي سيطرتها على وباء كورونا مع بداية استقبال السياح

أبقت تونس سيطرتها، حتى اليوم، على وباء كورونا مع انحسار عدد الإصابات على مدى أسابيع، برغم ظهور موجدة جديدة من الإصابات في دول الجوار ومنطقة المتوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس لكن أغلبها من الحالات الوافدة من الخارج باستثناء إصابتين محليتين فقط داخل تونس.

وألزمت السلطات في تونس العائدين أو الوافدين من الخارج باتباع بروتوكول صحي من بينها، إجراء تحاليل مسبقة قبل الرحلة والخضوع للحجر الصحي الفوري في حال الكشف عن عوارض.

وبدأت تونس باستقبال السياح في منتجعاتها السياحية في رحلات محدودة العدد حتى الآن في وقت ألزمت فيه السلطات النزل بتوخي إجراءات السلامة الصحية والتباعد الجسدي والتقيد بنصف طاقة الاستيعاب.

وإجمالا، سجلت تونس وفق آخر التحديثات 1443 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس موزعة من بينها 1133 حالة شفاء و50 حالة وفاة و260 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 7 حالات في المستشفى.