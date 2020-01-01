قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لموسم هذا العام

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ، حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشراف الوقائي، على متابعة اشتراطـات السلامة في المشاعر المقدسة ومـقرات الجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قبل وصـولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن فرق الدراجـات الناریة تشارك في تنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومتابعة سـلامة تجھیزھا وتوفر وسائل الإطـفاء فیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربائیة ومـخارج الـطوارئ، فـضلاً عـن تجھیز فـرق الـدراجـات الناریة بوسـائل الإطـفاء، للاسـتفادة مـن قـدرتھا على التحرك في الأماكن المختلفة كفرق للتدخـل الأولي لمباشـرة الـبلاغـات عـن الحوادث في اللحـظات الأولى مـن وقـوعھا.