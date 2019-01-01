حصيلة الوفيات جراء غرق قارب مهاجرين في تركيا ترتفع إلى 61

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 61، اليوم السبت، لدى استمرار انتشال الجثث بعد شهر تقريبا من غرق قارب يقل مهاجرين في بحيرة بشرق تركيا.

وقال مراد ميليت، رئيس جمعية حقوق الإنسان في ولاية فان، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عملية البحث والإنقاذ الكئيبة ما زالت مستمرة وإن "تخريب البشر أصبح عملا تجاريا ومهنة في تركيا".

وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو أن القارب الذي كان يقل نحو 60 مهاجرا انقلب يوم 27 يونيو في بحيرة فان جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود التركية مع إيران.

ولطالما كانت تركيا بوابة إلى أوروبا للاجئين الفارين من الصراع والاضطهاد والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان وإيران ودول أخرى.

وذكر ميليت الذي قدر عدد ركاب القارب بـ80 شخصا، أنهم اختاروا بحيرة فان لأنها "أرخص طريق".

وأضاف أن مهمة الإنقاذ المستمرة تكشف عن عدم ملاءمة البنية التحتية، لأن السلطات تعرف مكان انقلاب القارب.

وأوضح: "لا نعرف ما إذا كان المهاجرون محبوسين في مقصورة خفية بالقارب"، مشيرا إلى أن القادرين على السباحة كانوا سينقذون أنفسهم.