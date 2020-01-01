كندا تناقش مع أمريكا مشاريع خطوط أنابيب نفطية

قال وزير الموارد الطبيعية الكندي، سيموس أوريجان، إنه يجري محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، بشأن إيجاد مسار للمضي قدما في مشاريع خطوط أنابيب نفطية.

وقال أوريجان، في مقابلة مع صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية عن وزير الطاقة الأمريكي: "إنه شخص منخرط في أعمال الطاقة وفي وزارة الطاقة لوقت طويل ، ولديه التفهم بأننا نجري محادثات لضمان تلبية مصالحنا المشتركة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن الصحيفة القول، إن الحكومة الاتحادية الكندية تدعو إلى استمرار بناء خط أنابيب "كيتون إكس إل".

وأضاف أوريجان أن حكومة بلاده تدفع باتجاه التحرك في مشروع استبدال قطاع من خط أنابيب "لاين 3" الخاص بنقل النفط الخام بين البلدين بهدف رفع طاقته وزيادة إجراءات السلامة والأمان، وهو أمر قيد انتظار الموافقة النهائية من الجانب الأمريكي لبدء التنفيذ.