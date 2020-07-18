العمليات المشتركة: الجيش العراقي يؤمن كافة المنافذ الحدودية ضد أي تجاوزات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، عن إخضاع 14 منفذا بحريا وبريا إلى حماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.

وأفادت القيادة المشتركة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية بأنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لحماية المنافذ الحدودية كافة وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".

وأضافت القيادة العراقية أن 10 منافذ برية (الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، عرعر) و 4 منافذ بحرية (أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، خور الزبير) أصبحت تتمتع بحماية أمنية كاملة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية التي تقوم بحماية المنافذ مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت.