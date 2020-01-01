الخارجية الألمانية: تغيرات المناخ ستتجاوز جميع الصراعات قريبا

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طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي تركيز الاهتمام الدولي على مقاومة الصراعات الناجمة عن التحولات المناخية.

وأوضح ماس أن تغيرات المناخ ستتجاوز في وقت قريب كل الصراعات – وهذا ما يمكن أن يراه الجميع اليوم في منطقة الساحل الأفريقي وفي المحيط الهادي أو البحر الكاريبي.

وقال ماس اليوم الجمعة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة يجب أن "تعين في أقرب وقت ممكن مبعوثا خاصا لشؤون المناخ والأمن".

وأوضح ماس أن ألمانيا ترغب بالتعاون مع الحلفاء في تشكيل مجموعة خبراء من أجل المناخ والأمن، مضيفا بالقول: "هدفنا هو جعل هذا الموضوع مكونا ثابتا لعمل مجلس الأمن الدولي – مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف ماس قائلا "إن وقت الصبر الدبلوماسي قد ولى".

وترأس ألمانيا هذا الشهر مجلس الأمن الدولي بوصفها عضوا غير دائم به.

كانت برلين تأمل في الواقع أن يصدر المجلس اليوم الجمعية قرارا بتطبيق منظومة الأمم المتحدة للإنذار المبكر بشان الصراعات التي تنشأ عن تحولات المناخ.

ولكن الولايات المتحدة حالت دون إصدار ذلك حيث لم تدعم الاقتراح.