يرى إبراهيم حسن ظهير منتخب مصر السابق، أن فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، خانه التعبير في وصف حالات الاندية مع التحكيم الإفريقي.

فاروق جعفر أثار الجدل بتصريحالته حول صعود منتخب مصر إلى مونديال 90 بالمجاملات مضيفا أن الأهلي والزمالك كانوا يجاملوا من الحكام الأفارقة في البطولات القارية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"ام بي سي مصر": "فاروق جعفر خانه التعبير في وصفه للحالات التحكيمية مع الأندية المصرية".

وأضاف: "ما قاله فاروق هو أن جيل 2018 وصل لكأس العالم بجدارة واستحقاق، أما جيل 1990 فلم يكن يستحق وكيف يحدث ذلك ونحن تأهلنا بالجهد والمجهود".

وأكمل: "من الوارد أن يكون التعبير قد خان فاروق جعفر في حديثه، وبإمكاننا العودة ومشاهدة مباراة الجزائر في ستاد القاهرة، تفوقنا على جيل من أقوى أجيال الجزائر، بل وفي المباراة التي أقيمت على أرضهم أهدرنا العديد من الأهداف، لم نجامل أبدا".

واختتم: "بالتأكيد يوجد فساد بين حكام إفريقيا، منتخب مصر وأنديتها خارج مصر -ملهمش دية-، دائمًا الحكام الأفارقة تكون كفتهم تجاه صاحب الأرض".